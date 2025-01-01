В торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» в Перми вырос покупательский трафик В России в среднем посещаемость торговых центров снижается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Группа «ЭКС» — оператор ТРК «СемьЯ» — сообщает о росте трафика в торгово-развлекательном комплексе: в первом полугодии 2025 года трафик вырос на 2,5% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года.

Наибольший прирост трафика был зафиксирован в апреле: администрация ТРК связывает это с хорошей погодой, которая традиционно влияет на потребительскую активность пермяков.

Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова напоминает в своём комментарии, что в целом по стране наблюдается спад посещаемости торговых центров, вызванный проблемами с заполнением свободных площадей и сокращением предложений по брендам. Противоположную динамику трафика в «Семье» руководитель связывает с быстрой заменой ушедших брендов, а также успешно обновлённой группой ресторанов, фудкортом и игровыми пространствами.

Ранее сообщалось, что в 2026 году планируется радикальное обновление пространства кинотеатра «Синема-парк» в ТРК «СемьЯ».

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