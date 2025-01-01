«Синема парк СемьЯ» в Перми радикально обновится впервые после открытия
Сеть кинотеатров продлила сотрудничество с группой компаний «Экс»
Как сообщает группа компаний «Экс», руководство ТРК «СемьЯ» и сеть кинотеатров «Синема Парк» обсудили итоги сотрудничества и наметили план совместных действий, направленных на улучшение условий для посетителей торгового центра.
На 2026 год сеть «Синема Парк» запланировала капитальное обновление своего кинотеатра в пермском ТРК «СемьЯ», которое пройдёт в зрительных залах и общественных пространствах. Цель ремонта — повышение уровня комфорта для посетителей кинотеатра.
Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова сообщила, что намеченные на будущий год работы станут самыми крупными для мультиплекса в «Семье» с момента его открытия в 2008 году и принципиально отличаются от стандартного косметического ремонта.
Компания «Экс» подтвердила готовность предоставлять площади для «Синема Парка» в ТРК «СемьЯ» на долгосрочной основе.
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