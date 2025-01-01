Экспериментальный газон пермских экологов победил во всероссийском конкурсе Он занял первое место в номинации «Парковые истории» Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Плешкова

Проект пермских экологов, которые проводят эксперимент по возвращению разнотравных газонов в городскую среду, стал победителем всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие» Союза российских городов и Минстроя РФ. Их экспериментальный газон на ул. Подлесной напротив Черняевского леса стал лауреатом в номинации «Парковые истории».

Газон был создан методом ревайлдинга, то есть восстановления и защиты природных процессов и биоразнообразия. Его смысл в том, чтобы нарушенной человеком городской среде или сельхозугодьям дать новую полноценную жизнь.

Как рассказала «Новому компаньону» биолог и президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова, более 10 лет назад сообщество учёных, гражданских активистов и участников НКО заложили экспериментальную площадку по выращиванию высокотравных видосберегающих газонов в м/р Парковый. А после того как на газоне появились новые обитатели (певчие кузнечики), он получил название Поющий. На сегодняшний день это единственная в России площадка, где исследуются санитарно-защитные и средосберегающие функции разнотравных газонов. Кроме того, она ещё выполняет образовательные и просветительские функции. Здесь обучаются и ведут свои исследовательские работы студенты разных специальностей — от ботаников и зоологов до урбанистов.

Вместе с музеем современного искусства PERMM на этой площадке экологи проводили различные перформансы. Но главное — благодаря существованию такого зелёного пространства городские власти внесли поправки в Правила благоустройства Перми, и сейчас появилась новая категория газонов — луговые. Они не требуют кошения, даже если выросли выше 15 см.

«В городе катастрофически не хватает кустарников и требуется максимально быстро провести инвентаризацию газонов для придания им статуса луговых. Биоразнообразие уничтожается ежегодно, а эти работы никто не планирует. О них даже не думают. При этом большие деньги тратятся на мобильное озеленение — абсолютно нефункциональное», — рассказала Елена Плешкова в беседе с «Новым компаньоном».

По её словам, живые разнотравные газоны защищают от пыли, шума и снижают температуру воздуха в жару. Такие газоны дают также и биоразнообразие, необходимое для поддержания баланса в природе. За 10 лет существования на газоне появилось 65 видов растений и насекомые более шести отрядов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.