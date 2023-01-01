Максим Артамонов Трудности мобильного озеленения На улицах Перми всё больше деревьев в кадках Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В начале этой недели чиновники мэрии Перми сообщили, что количество «мобильных» деревьев в городе увеличат до 90. Такое решение было принято после состоявшегося в начале июня экологического фестиваля «Природа в городе». На улице Ленина стали появляться туи Вудвари и туи Глобоза, а также ели Хопси, боярышники Арнольда, плакучие рябины, яблони и берёзы Юнга, высаженные в контейнерах.

Часть этих деревьев использовались для оформления Экофеста, и сейчас они остались на эспланаде. На фестивальной площадке было установлено 23 таких мобильных контейнера.

Власти уже использовали практику мобильного озеленения в прошлом году. В конце июня на улицах Ленина и Сибирской в были выставлены 12 контейнеров с туями и колючими голубыми елями. Контейнеры для них были изготовлены из переработанного пластика, собранного жителями Перми, рассказал тогда мэр Перми.

Фото: пресс-служба Перми

На зиму деревья в кадках перевезли в муниципальный питомник растений. Обязанность по уходу за этими растениями была возложена на специалистов МКУ «Горзеленстрой». Планировалось, что в мае, с наступлением тепла, их вернут на улицы города. Чиновники тогда заявляли, что в ближайшие годы практику мобильного озеленения предполагается расширить и на другие улицы, например, на Комсомольский проспект, где уже несколько лет идёт комплексное благоустройство территории.

В 2019 году, когда только начиналось комплексное благоустройство Компроса, чиновники заявляли, что их цель — воссоздание исторического облика улицы и создание приоритета для пешеходов.

Во время обсуждения проекта благоустройства представитель МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина рассказала об «идеологии» этих решений. На Октябрьской площади планировалось продолжить бульварную часть, как это было в 1960-е годы. Такое предложение вызвало дискуссию и споры.

«Тем самым [продлением бульварной части Комсомольского проспекта] мы убираем мёртвое общественное пространство. Мы должны наполнить бульвар людьми, а для этого нужно обеспечить транзитное пешеходное движение по всему Компросу. — объясняла Ермолина. — На Октябрьской площади мы планируем установить мобильные делиниаторы (разделители полос движения. — Прим. ред.) в форме арт-объектов. Они оградят транзитную зону и позволят сохранить парадные функции этой площади».

Макет проекта по озеленению Октябрьской площади

В итоге из-за продления пешеходной части бульвара на Октябрьской площади парковка для автомобилей, которая находилось в этом месте долгие годы, была ликвидирована. А в конце мая на площади были установлены девять гранитных кадок с саженцами формовых ив.

Сами кадки расположены на значительном расстоянии друг от друга, а на лицевой стороне у каждой из них — герб и дата основания города.

Максим Артамонов

Если смотреть на площадь со стороны политеха, то «мобильные» деревья практически не заметны.

Максим Артамонов

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, по проекту на Комсомольском проспекте предусмотрена установка 16 таких кадок с деревьями.

Максим Артамонов

«Ко Дню города 12 июня планируется завершить установку всех кадок на Октябрьской площади. Средства на их установку были предусмотрены в муниципальном контракте вместе с другими статьями расходов в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта», — пояснили в администрации.

Максим Артамонов

Координатор проекта «Слушай соловья», экоактивистка Надежда Баглей считает себя сторонником устойчивого озеленения в природном стиле, потому что это функционально и оптимально с экономической точки зрения, особенно если рассматривать в долгосрочной перспективе. А мобильное (или контейнерное) — дорого и неустойчиво.

«Контейнерное озеленение — это противоположность природному стилю. Дорого и в создании и в содержании. Неустойчиво. Но в целом я не могу сказать, что такое для меня совершенно неприемлемо. Лучше пусть деньги пойдут на такие посадки, чем на разрушение. К тому же это очень интересный эксперимент — подбор пород деревьев, которые могут зимовать в нашем климате в контейнерной культуре. В дальнейшем этот опыт можно использовать на крышах подземных парковок и на зелёных крышах», — рассказала Баглей.

В целом контейнерное озеленение весьма распространено, как и озеленение на крышах парковок. Но именно деревья в малых объёмах почвы в нашей зоне используют нечасто — это большой риск, отмечает Баглей.

В качестве иллюстрации такого озеленения она привела Москву, где на крышах домов высаживают большие кусты различных пород — например, калины Бульдонеж.

Фото: Надежда Баглей

Президент фонда «Обвинская роза», биолог Елена Плешкова не понимает, какой целесообразности придерживались проектировщик и люди, которые сейчас собираются реализовать этот проект, предполагая посадку деревьев в контейнеры посередине площади.

Максим Артамонов

«Деревья не могут оказывать экосистемные «услуги» , если сами будут на грани выживания. Деревья и кустарники могут выполнять свою функцию только тогда, когда находятся в живом стабильном состоянии. Тогда они выделяют кислород, очищают воздух и регулируют микроклимат. Здесь же для деревьев — это концлагерь посредине площади. Они не поддержаны никакими другими посадками, на них воздействует высокая температура летом, огромный поток автомобилей, которые выхлопными газами и мелкодисперсными частицами на них влияют», — объяснила Плешкова.

По мнению учёного, главная проблема при принятии таких решений — отсутствие специалистов на составление техзадания на благоустроительные проекты — биологов, климатологов, дендрологов и других.

«Нужно формировать благоприятную среду обитания, а нам создают псевдокомфортную», — делает вывод президент фонда «Обвинская роза».

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