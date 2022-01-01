На центральный улицах Перми появились деревья в кадках О старте мобильного озеленения города сообщил мэр Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

На улицах Ленина и Сибирской в Перми выставлены 12 контейнеров с туями и колючими голубыми елями. «Это так называемое мобильное озеленение», — сообщил в своей telegram-канале Глава города Алексей Дёмкин. На зиму деревья в кадках перевезут в муниципальный питомник растений, чтобы с наступлением тепла снова вернуть на улицы города.

Дёмкин также отметил, что пока приходится пользоваться завозными саженцами из питомников Казани и Тольятти, но пообещал, что уже осенью в муниципальном питомнике Перми будет высажено 3 тыс. собственных деревьев.

В ближайшие годы практику мобильного озеленения предполагается расширить и на другие улицы, например, на Комсомольский проспект.

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