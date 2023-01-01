В Перми прошёл экологический фестиваль «Природа города» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В преддверии Дня эколога, который отмечается во всём мире 5 июня, в Перми состоялся третий ежегодный экологический фестиваль «Природа города». Он проходил в течение двух дней, 2 и 3 июня, на городской эспланаде в рамках программы празднования 300-летия Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Программа фестиваля включала в себя разные форматы событий: интерактивы, музыкальные мероприятия, акции, викторины и многое другое. Например, работали различные просветительские площадки, где гостям фестиваля рассказали о полезных экопрактиках.

Участников фестиваля поприветствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, с каждым годом событие привлекает всё больше жителей региона, в том числе юных прикамцев.

Председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов отметил, что важно сохранять природу не только лесов, заповедников и других территорий, но и непосредственно в пределах населённых пунктов.

В день открытия Экофеста, 2 июня, прошёл Марш друзей природных территорий, участники которого подготовили в творческой лаборатории яркие и заметные плакаты и наглядные атрибуты. Марш возглавили команды федеральных заповедников «Вишерский» и «Басеги». За ними следовали школьные команды Green People, «Эколята 24», «Феникс», «Пармики», «Стрижи», «Экостарт», пермской школы № 18, команды колледжа профобразования ПГНИУ, ПГАТУ, образцового ансамбля барабанщиц DrumLine, Всероссийского общества охраны природы и др. Каждая из этих команд имеет свою подшефную территорию, о которой заботится и ухаживает, сохраняя её неповторимый облик. Колонна прошла торжественным маршем на территории эспланады, чтобы как можно больше людей узнало о друзьях заповедных островов и вступило в ряды настоящих хранителей природы.

В рамках фестиваля состоялась акция «Экодоброволец». Все желающие смогли принять участие в уборке территории, высадке цветов и деревьев. Гости экологического события приняли участие в мастер-классах по созданию дома для птенчиков, изготовлению спагетти из апельсинового сока и крио-мороженого, панно на спиле, сумки-шоппера, творческого значка из дерева или композиции из сухоцветов.

В деловую часть мероприятия был включён семинар, где представители разных городов поделились передовым опытом организации общественных пространств на таких территориях и рассказали о ключевых подходах к озеленению и событийному наполнению этих площадок.

Также для всех участников провели ворк-шоп по организации работы визит-центров в долинах рек Егошихи и Данилихи — это места привлечения жителей и гостей города, в которых планируется проводить образовательные лекции, мастер-классы, экологические акции. Они также выполняют функцию информационного центра природной территории.

Экологический фестиваль «Природа города» организован администрацией Перми и муниципальным учреждением «ПермьПарк» при поддержке краевого правительства и минприроды, Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, а также промышленных предприятий города.

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