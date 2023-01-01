Максим Артамонов На улицах Перми число мобильных деревьев доведут до 90 штук Новые туи, ели и яблони в кадках уже появились на эспланаде Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Андреев

В Перми на ул. Ленина стали появляться туи Вудвари и туи Глобоза, а также ели Хопси, боярышники Арнольда, плакучие рябины, яблони и берёзы Юнга. Общее количество деревьев мобильного озеленения увеличится до 90. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

В мэрии пояснили, что часть деревьев 2 и 3 июня использовались для оформления Экофеста, и сейчас они остались на эспланаде. Речь идёт о контейнерах, куда высажены туи Вудвари и Глобоза, ели Хопси, боярышники Арнольда, плакучие рябины, яблони и березы Юнга. Всего на фестивальной площадке было установлено 23 мобильных контейнера.

Напомним, в конце июня прошлого года на улицах Ленина и Сибирской были выставлены 12 контейнеров с туями и колючими голубыми елями. На зиму деревья в кадках перевезли в муниципальный питомник растений. Планировалось, что с наступлением тепла их вернут на улицы города.

Чиновники тогда заявляли, что в ближайшие годы практику мобильного озеленения предполагается расширить и на другие улицы, например, на Комсомольский проспект.

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