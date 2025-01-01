В Перми дело экс-главы фонда «Содействие XXI век» начали рассматривать заочно Елене Найдановой грозит до 10 лет колонии Поделиться Твитнуть

Елена Найданова

59.ru

В Ленинском суде Перми началось заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Найдановой, занимавшей ранее пост директора фонда «Содействие XXI век». Ей грозит до 10 лет колонии. Об этом сообщает портал 59.ru.

Напомним, Найдановой обвиняется в хищении 67,7 млн руб. В июле прошлого года экс-директор фонда была объявлена сначала в общероссийский, а затем и в международный розыск. На тот момент Найданова и экс-заместитель председателя регионального правительства Елена Лопаева совместно проходили по одному уголовному делу. Следствие и обвинение утверждают, что с 2017 по 2019 год они незаконно использовали средства фонда, оформив их как оплату за различные мероприятия, которые в действительности не проводились.





После объявления Найдановой в розыск её дело было выделено в отдельное производство, и его рассмотрение было временно приостановлено судом. Стало известно, что 9 июля 2023 года Найданова вылетела из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в направлении Дубая. С тех пор информация о её местонахождении отсутствует у российских правоохранительных органов. Международный розыск по каналам Интерпола был объявлен 3 августа 2023 года. Прокурорское ходатайство указывает на то, что по запросу российской стороны национальные бюро Интерпола в ОАЭ, Сербии и Болгарии проводили поисковые мероприятия, которые, однако, не принесли результатов. Примечательно, что правоохранительные органы Франции не ответили на запрос МВД РФ.





Как ранее писал «Новый компаньон, в июне 2025 года Ленинский районный суд Перми удовлетворил запрос прокурора края Павла Бухтоярова о возобновлении судебного разбирательства по уголовному делу Елены Найдановой. Основанием для ходатайства прокурора послужил тот факт, что местонахождение Найдановой до сих пор не установлено, и она не возвращалась на территорию Российской Федерации. Согласно ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в исключительных обстоятельствах суд может рассматривать уголовное дело без присутствия обвиняемого, если он находится за пределами страны и не был привлечён к ответственности на территории другого государства.





Кроме того, в январе 2024 года Ленинский районный суд Перми приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму 68 млн руб. Лопаева свою вину не признала. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.





В феврале 2025 года Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на отсрочку наказания бывшему зампредседателя правительства Прикамья Елене Лопаевой. Жалобу прокуратуры не удовлетворили. Экс-чиновницу выпустили на свободу, пока её несовершеннолетнему сыну не исполнится 14 лет

