Суд над экс-главой пермского фонда «Содействие XXI век» Еленой Найдановой начнётся 4 августа Поделиться Твитнуть

Елена Найданова

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Ленинский районный суд Перми удовлетворил запрос прокурора края Павла Бухтоярова о возобновлении судебного разбирательства по уголовному делу Елены Найдановой, занимавшей ранее пост директора фонда «Содействие XXI век». Она обвиняется в хищении 67,7 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В июле прошлого года Найданова была объявлена сначала в общероссийский, а затем и в международный розыск. На тот момент Найданова и экс-заместитель председателя регионального правительства Елена Лопаева совместно проходили по одному уголовному делу. Следствие и обвинение утверждают, что с 2017 по 2019 год они незаконно использовали средства фонда, оформив их как оплату за различные мероприятия, которые в действительности не проводились.

После объявления Найдановой в розыск её дело было выделено в отдельное производство, и его рассмотрение было временно приостановлено судом. Стало известно, что 9 июля 2023 года Найданова вылетела из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в направлении Дубая. С тех пор информация о её местонахождении отсутствует у российских правоохранительных органов. Международный розыск по каналам Интерпола был объявлен 3 августа 2023 года. Прокурорское ходатайство указывает на то, что по запросу российской стороны национальные бюро Интерпола в ОАЭ, Сербии и Болгарии проводили поисковые мероприятия, которые, однако, не принесли результатов. Примечательно, что правоохранительные органы Франции не ответили на запрос МВД РФ.

Основанием для ходатайства прокурора послужил тот факт, что местонахождение Найдановой до сих пор не установлено, и она не возвращалась на территорию Российской Федерации. Согласно ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в исключительных обстоятельствах суд может рассматривать уголовное дело без присутствия обвиняемого, если он находится за пределами страны и не был привлечён к ответственности на территории другого государства. Первое заседание по данному делу запланировано на 4 августа.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе 2024 года Ленинский районный суд Перми приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму 68 млн руб. Лопаева свою вину не признала. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.

В феврале 2025 года Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на отсрочку наказания бывшему зампредседателя правительства Прикамья Елене Лопаевой. Жалобу прокуратуры не удовлетворили. Экс-чиновницу выпустили на свободу, пока её несовершеннолетнему сыну не исполнится 14 лет.

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