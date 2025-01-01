Глава СКР запросил доклад по делу о нападении собак на местного жителя у «Пермских моторов» ЧП случилось ещё в апреле 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

После инцидента с нападением собак, произошедшего в Перми и повлекшего за собой травмы у местного жителя, председатель СКР Александр Бастрыкин запросил подробный отчёт о ходе расследования, сообщили в пресс-службе следкома.

В информации сказано, что ещё в апреле текущего года в социальных сетях появилась информация об атаке бойцовских псов на пермяка, в результате которой он пострадал.

В связи с этим происшествием СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (непреднамеренное причинение тяжкого вреда здоровью).

Руководитель ведомства поручил Денису Головкину, главе Следственного управления СК России по региону, представить доклад, содержащий актуальную информацию о ходе расследования уголовного дела и выявленных деталях случившегося.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось 15 апреля у проходной АО «ОДК-Пермские моторы». Две собаки бойцовской породы набросились на прохожего и повалили его на землю. Пострадавший получил серьёзные повреждения рук, после чего мужчину отвезли в больницу.

Кроме того, сотрудник ведомственной охраны, находясь на посту КПП «Центральные» на территории предприятия, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Позднее он скончался в машине скорой помощи.

