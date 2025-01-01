Алёна Бронникова Комплексным развитием территории рядом с экстрим-парком в Перми займётся ПМД Цена в ходе торгов выросла в 10 раз Поделиться Твитнуть

Фото: проект приказа / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущество Пермского края подвело итоги аукциона на право комплексного развития территории нежилой застройки, ограниченной экстрим-парком, улицами Екатерининской и Плеханова и железной дорогой в Перми. Протокол результатов был опубликован на торговой площадке 2 сентября.

Согласно представленным данным, на участие в аукционе поступило пять заявок, одна компания не была допущена. Из четырёх предложений самым высоким оказалось от специализированного застройщика «ПМД-Прогресс». Компания предложила цену за право КРТ в 224,4 млн руб. Начальная цена составляла 21,9 млн руб. Таким образом, в ходе торгов цена выросла более чем в 10 раз.

Напомним, аукцион на право КРТ вблизи пермского экстрим-парка, где сейчас находятся гаражи, был объявлен в конце июля. Общая площадь земельного участка, где запланирована реновация, составляет 3,88 га. Максимальный период реализации не должен превышать 10 лет с момента заключения соглашения с инвестором.

Здесь будут построены жилые дома до 25 этажей, объекты коммунального обслуживания, территории общего пользования, обустроены улично-дорожная сеть, элементы благоустройства и парковочные места.

По информации СБИС, ООО СЗ «ПМД-Прогресс» было зарегистрировано 27 августа 2025 года ООО «Холдинг ПМД». Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Олег Стародубцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.