Алёна Бронникова Вместо гаражей за экстрим-парком в Перми могут появиться новостройки Территорию планируют развивать комплексно Поделиться Твитнуть

Фото: проект приказа / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Власти Пермского края подготовили проект приказа о комплексном развитии территории нежилой застройки за экстрим-парком в Перми. Речь идёт об участке 3,88 га в границах улиц Екатерининской и Плеханова, железной дороги и экстрим-парка, где сейчас находятся гаражи.

Предельный срок реализации решения о КРТ составляет 10 лет со дня заключения договора с инвестором. Исполнитель будет определён по результатам торгов на право заключения договора о КРТ, если такой договор не будет заключён с правообладателями.

В границах территории планируемой застройки находится 151 земельный участок под гаражи, овощные ямы, стоянки и улично-дорожная сеть. На них расположены 592 объекта, которые планируется изъять и снести.

В перечень основных видов разрешённого использования вошли многоэтажная жилая застройка высотой до 25 этажей без учёта подземных, среднеэтажная жилая застройка до восьми этажей, предоставление коммунальных услуг, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, благоустройство территории и стоянка транспортных средств.

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