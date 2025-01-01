Минимущества проведёт торги на КРТ в районе экстрим-парка Перми Сейчас чиновники занимается подготовкой необходимых бумаг Поделиться Твитнуть

Фото: проект приказа / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство имущественных отношений Пермского края готовится к объявлению аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) вблизи пермского экстрим-парка, об этом ведомство проинформировало в соцсетях.

Сейчас чиновники занимается подготовкой необходимых бумаг для проведения торгов по КРТ, касающихся участка, ограниченного улицами Екатерининской и Плеханова, железнодорожными путями и самим экстрим-парком. В настоящее время на данной территории размещены гаражи. Общая площадь территории под реновацию составляет 3,88 га.

Согласно проекту, максимальный период реализации решения о комплексном развитии территории (КРТ) не должен превышать десяти лет с момента заключения соглашения с инвестором.

В пределах зоны планируемой застройки располагается 151 земельный участок, используемый под гаражи, овощные ямы, парковки и дорожную инфраструктуру. На этих участках размещено 592 объекта, подлежащих изъятию и последующему сносу.

Среди основных видов разрешенного использования территории значатся многоэтажные жилые дома (до 25 этажей без учета подземных уровней), среднеэтажные жилые здания (до 8 этажей), объекты коммунального обслуживания, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, элементы благоустройства и парковочные места.

Виктор Щипалкин, заслуженный архитектор России и член Градостроительного совета Пермского края, считает, что реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) позволит вернуть заброшенную гаражную зону в городское пространство. По его словам, существующие гаражи создают своего рода барьер, как визуальный, так и функциональный, препятствуя объединению природной зоны — долины реки Данилихи — в общую городскую инфраструктуру.

Архитектор подчеркнул, что вместо того, чтобы служить точкой притяжения и элементом удобной городской среды, эта территория исключена из активной городской жизни. Благодаря реализации проекта КРТ, этот участок, расположенный практически в центре города, сможет органично вписаться в городскую ткань, а долина реки получит возможность развиваться в соответствии с концепцией «Зеленого кольца», создавая новые возможности для отдыха и рекреации горожан.

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