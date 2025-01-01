Дело о растрате имущества пермского порта рассмотрят в Ленинском райсуде Совладельца порта обвиняют в растрате 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 2 сентября определил подсудность уголовного дела в отношении Чарльза Батлера, экс-главы совета директоров ОАО «Порт Пермь» и одного из владельцев компании. Как сообщает Properm.ru, дело о растрате имущества ОАО рассмотрят в Ленинском районном суде.

Ранее Дзержинский районный суд Перми отказался от рассмотрения дела по существу, оно было перенаправлено в Ленинский суд, что вызвало несогласие адвокатов обвиняемого. Решение было оспорено в Пермском краевом суде, однако судья оставил решение нижестоящего суда без изменений.

Подданный Великобритании Чарльз Батлер обвиняется заочно в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). По мнению следствия, с 2009 по 2012 год он совершил хищение имущества пермского порта на сумму, превышающую 1 млрд руб. С 2017 года он не проживает на территории России и находится в розыске. Защитники Батлера настаивают на его невиновности.

В отношении другого фигуранта по делу о хищении имущества порта Пермь — его директора Марека Кинцла — в марте 2025 года Дзержинский суд принял решение о закрытии уголовного дела. Следствие полагало, что Кинцл совместно с Батлером разработал схему незаконного перевода земельных участков из ОАО «Порт Пермь» в ООО с аналогичным названием и продал имущество компаниям, контролируемым Батлером. Изначально Кинцл признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, предоставив информацию о Батлере, но к моменту передачи дела в суд истёк десятилетний срок давности привлечения к ответственности.

