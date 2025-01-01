Уголовное дело бывшего директора порта Перми о хищении 1 млрд рублей прекращено Расследование началось в 2016 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Дзержинском районном суде Перми принято решение о закрытии уголовного дела, возбуждённого против Марека Кинцла. Его обвиняли в присвоении активов пермского порта на сумму, превышающую 1 млрд руб., в период с 2009 по 2012 год. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Расследование началось в 2016 году органами МВД по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагало, что Кинцл совместно с гражданином Великобритании Чарльзом Батлером разработал схему незаконного перевода земельных участков из ОАО «Порт Пермь» в ООО с аналогичным названием. В дальнейшем имущество было продано компаниям, контролируемым Батлером, по заниженной стоимости.

Изначально Марек Кинцл признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, предоставив информацию о Чарльзе Батлере. Однако к моменту передачи дела в суд истёк десятилетний срок давности привлечения к ответственности. Впоследствии Кинцл изменил свои показания, отрицая факт хищения. Адвокаты Кинцла настаивали на прекращении дела ещё на стадии следствия из-за истечения срока давности. В итоге Марек Кинцл согласился на прекращение дела судом по нереабилитирующим основаниям.

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