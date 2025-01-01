Вопрос о подсудности возник в деле бывшего совладельца пермского порта Чарльз Батлер находится в розыске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми отказался от рассмотрения по существу уголовного делав отношении Чарльза Батлера, экс-главы совета директоров ОАО «Порт Пермь» и одного из владельцев компании. Как передает Properm.ru, дело было перенаправлено в Ленинский районный суд, что вызвало несогласие со стороны адвокатов обвиняемого, которые оспорили данное решение в Пермском краевом суде.

Напомним, Батлер обвиняется заочно в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие утверждает, что в период с 2009 по 2012 год, совместно с бывшим директором порта Мареком Кинцлом, он совершил хищение имущества предприятия на сумму, превышающую 1 млрд руб.

Чарльз Батлер, являющийся подданным Великобритании, с 2017 года не проживает на территории России и находится в розыске.

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