Пермская компания «А.В.Т.-Спорт» закрывает магазин на шоссе Космонавтов В городе останется всего один филиал Поделиться Твитнуть

Алексей Суханов

Пермский производитель спортивных товаров «А.В.Т.-Спорт» объявил о закрытии магазина по ш. Космонавтов, 186. Об этом сообщается в соцсетях компании. Причины принятия данного решения не раскрываются.

«В магазине «А.В.Т.-Спорт» на ш. Космонавтов продолжается ликвидация товаров — скидки до 80%. Мы пока решаем технические моменты по закрытию, поэтому продлеваем работу филиала ещё на неделю. Магазин работает до 7 сентября 2025 года», — отмечается в публикации.

По данным «2ГИС», в Перми сейчас работают два филиала компании: по ш. Космонавтов, 186 и ул. Куйбышева, 115б. При этом на сайте самой компании информации о закрытии нет. Ранее в городе закрылись ещё три филиала: по ул. Писарева, 29а, ул. Юрша, 84, ул. М. Рыбалко, 95.

В конце прошлого года администрация Индустриального района обратилась в суд с пятью исками к владельцам недвижимости в Верхних Муллах. Мэрия потребовала признать незаконными и снести здания, расположенные по ш. Космонавтов, в том числе магазин «А.В.Т.-Спорт», которые находятся в непосредственной близости от планируемого строительства двухуровневой развязки.

Пермский холдинг «А.В.Т.-Спорт» принадлежит предпринимателю Алексею Тарасенко. Как указано на сайте Checko, он является учредителем обувной фабрики «Трек», ИТ-компании «Актив», охранного агентства «АВТ-Безопасность», туристической компании «А.В.Т. Трэвел» и компании по производству текстильных изделий «А.В.Т.-Мастер». Все они зарегистрированы по ул. Куйбышева, 115б в Перми. Прошлый год «Трек» и «АВТ-Безопасность» завершили с убытком.

