Алёна Бронникова Фабрика спортивной обуви из Перми завершила 2024 год с убытками Отрицательная прибыль составила 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ООО «Трек», которое специализируется на производстве спортивной обуви и туристского инвентаря, сообщило о снижении финансовых показателей по итогам 2024 года. По данным ресурса БФО, доход предприятия за указанный период составил 1,05 млрд руб., что на 4,8% ниже показателя 2023 года (1,1 млрд руб.).

Чистая прибыль компании по итогам 2024 года упала до отрицательного значения. В 2023 году чистая прибыль сложилась в 190 тыс. руб., а в 2024-м снизилась до убытка в 27,5 млн руб. (сокращение почти в 145 раз). Среднесписочная численность сотрудников сократилась с 473 до 401 человека.

За год почти все финансовые показатели продемонстрировали отрицательную динамику. Так, себестоимость продаж снизилась с 923,3 до 897,7 млн руб. (-2,8%), валовая прибыль — с 182 до 154 млн руб. (-15,4%), оборотные активы — с 1,3 до 1,07 млрд руб. (-17,5%). В то же время убыток от продаж снизился с 28,6 до 6,6 млн руб. (+77%), внеоборотные активы — с 237 до 264,8 млн руб. (+11,7%).

ООО «Трек» входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт» пермского предпринимателя Алексея Тарасенко. Компания занимается производством трекинговой обуви и спортивного инвентаря.

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