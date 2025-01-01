Алёна Бронникова Обувная фабрика из Перми занялась сборкой велосипедов Доставку планируется организовать по всей России Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik / freepik.com

Пермская обувная фабрика «Трек» занялась сборкой велосипедов под брендом Black Aqua. В июне компания организовала предзаказ, а к производству планируется приступить в ближайшее время. Доставку велосипедов, собранных в Перми, планируется организовать по всей России.

«Велики, которые скоро будут по всей России. Скоро мы начинаем собирать эти велосипеды — и обязательно покажем вам весь процесс: от деталей до готовых моделей. Сборка в Перми. Доставка по всей России», — сообщается в соцсетях «Трека».

«Трек» — первая в стране компания, которая разработала футбольные бутсы-сороконожки и специальную арктическую обувь. Фабрика входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт» пермского предпринимателя Алексея Тарасенко. Ранее стало известно, что компания запустит новую линейку трекинговой обуви, которая будет носить названия рек Пермского края.

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