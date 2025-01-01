Алёна Бронникова Модели обуви из новой коллекции от пермской фабрики получат имена местных рек Первой уже дали название «Сылва» Поделиться Твитнуть

ООО "Трек" / фото: imghub.ru

Новая коллекция пермского ООО «Трек», которое специализируется на производстве спортивной и туристской обуви, будет носить названия рек Пермского края. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минтуризма, первая модель, сшитая на производстве в 2025 году, получила название в честь реки Сылвы.

«Это ботинки весенне-летнего сезона, выполненные из отечественных материалов и предназначенные для повседневной эксплуатации, в том числе для активного туризма. Как рассказали на фабрике, определены имена и для следующих моделей: Вурлам, Сизер, Кондас, Ошва, Тулва», — добавили в ведомстве.

Как отмечают в самой компании, в Прикамье протекает около 29 тыс. рек, и названий для моделей хватит надолго. В дальнейшем планируется расширить обувной ассортимент, добавить треккинговые носки, сушилки для обуви, обувную косметику и аксессуары. В данный момент ведутся переговоры с производителями.

Фабрика «Трек» входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт» пермского предпринимателя Алексея Тарасенко. С момента её основания было выпущено более 5 млн пар обуви. В прошлом году стало известно, что компания открыла новые производства в Кунгуре, Лысьве и Узбекистане.

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