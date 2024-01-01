Фабрика спортивной обуви из Перми открыла производство в Узбекистане Поделиться Твитнуть

ООО "Трек" / фото: imghub.ru

Пермское ООО «Трек», которое специализируется на производстве спортивной обуви и туристского инвентаря, открыло производственную точку в Узбекистане. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил гендиректор компании Алексей Тарасенко. Также были открыты новые производства в Кунгуре и Лысьве Пермского края. Инвестиционные вложения «Трека» для открытия новых производственных площадок превысили 50 млн руб.

Отмечается, что открытие новых точек производства, модернизация и расширение кадровой базы уменьшили прибыль компании в 2023 году в 531 раз — до 190 тыс. руб. (годом ранее она составляла 101 млн руб.). ООО заявляло, что в 2023 году планирует выпустить 400 тыс. пар обуви, на 100 тыс. больше, чем годом ранее.

«Трек» — первая в России компания, которая разработала футбольные бутсы-сороконожки и специальную арктическую обувь.

Фабрика «Трек» входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт» пермского предпринимателя Алексея Тарасенко.

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