По делу о сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми проведут судебную экспертизу Признания постройки самовольной добиваются городские власти Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В рамках судебного разбирательства о признании самовольной постройкой и сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» на ш. Космонавтов, 186 назначена специализированная строительно-техническая экспертиза. Соответствующее определение вынесено Арбитражным судом Пермского края, производство по делу приостановлено до получения результатов экспертной оценки. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Инициатором иска о признании постройки по указанному адресу самовольной и подлежащей сносу выступила администрация Индустриального района Перми. В качестве ответчика выступает предприниматель Алексей Тарасенко, являющийся владельцем группы компаний «А.В.Т.-Спорт», в состав которой входят обувная фабрика «Трек» и сеть магазинов «А.В.Т.-Спорт».

Проведение экспертизы поручено ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ». Суд обязал истца и ответчика представить запросы в сторонние экспертные организации для рассмотрения на следующем заседании.

Одноэтажное здание магазина «А.В.Т.-Спорт» площадью 619 кв. м, которое администрация района требует признать самовольной постройкой, является одним из двух магазинов сети в Перми. Второй магазин располагается по ул. Куйбышева, 115б. В последнее время компания «Трек», пермский производитель обуви, сократила число своих магазинов в регионе.

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