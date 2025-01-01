Суд вынес приговор генералу Оглоблину за получение взятки от пермской «Телты» Ему назначены девять лет «строгача» и штраф 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Москве 235-й Гарнизонный военный суд вынес решение по делу бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвинили в получении взятки от руководства пермского завода «Телта» в размере 12,5 млн руб. за общее покровительство.

Как сообщает ТАСС, процесс проходил в закрытом режиме. Оглоблина признали виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судья назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф 12 млн руб. с учётом прошлого приговора.

Уголовное дело в отношении Оглоблина было возбуждено в октябре 2024 года. Его задержали и заключили под стражу. В 2016-2021 годах Минобороны заключило госконтракты с «Телтой» на поставку устройств связи в общей сумме, превышающей 1,2 млрд руб. Контроль их исполнения возлагался на обвиняемого, взятка была получена в этот период за осуществление общего покровительства.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу в марте 2025 года. Оглоблин признал факт получения взятки, выразил несогласие с квалификацией дела, поскольку явился с повинной и дал показания против других генералов. Защита настаивала на освобождении от ответственности в связи с деятельным раскаянием, а прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы на 12,5 года с учётом предыдущего приговора, вынесенного в феврале 2022 года по совокупности преступлений. Тогда, как сообщает ТАСС, Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд руб. путём мошенничества и лишил его звания генерал-майора.

