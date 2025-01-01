Генералу Оглоблину запросили 12,5 года колонии по делу о взятке от руководства пермской «Телты» Суд проходит в Москве Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

В 235-м гарнизонном военном суде Москвы прокуратура запросила для генерал-майора Александра Оглоблина, экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, лишения свободы на 12,5 лет. Об этом РИА Новости сообщили в судебном учреждении. Дело связано с получением им взятки в размере 12 млн руб. от пермского завода «Телта».

По словам представителя суда, гособвинитель потребовал, учитывая предыдущий приговор, вынесенный Оглоблину в феврале 2022 года, назначить ему 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима по совокупности преступлений.

На первом заседании, сразу после предъявления обвинения, Оглоблин признал факт получения взятки, однако выразил несогласие с квалификацией дела. Его адвокат Максим Довгань пояснил, что уголовное преследование началось после того, как Оглоблин явился с повинной и дал показания против других генералов, включая Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Защита настаивает на освобождении Оглоблина от ответственности в связи с деятельным раскаянием, предусмотренным примечанием к ст. 291.1 УК РФ.

Следствие утверждает, что Оглоблин, занимая должность начальника управления планирования связи, получил взятку в 12 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, с 2016 по 2021 год Минобороны заключало контракты с «Телтой» на сумму более 1,2 млрд руб., а Шамарин осуществлял контроль их исполнения. Шамарин ранее признал вину в получении взятки в 36 млн руб. и был приговорён к семи годам колонии строгого режима, лишён звания генерал-лейтенанта. У него также была конфискована сумма взятки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.