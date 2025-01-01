В суд передано дело обвиняемого в получении взятки от руководства пермской «Телты» генерала Сумма взятки составила 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина передано в суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«В период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 млн руб. за общее покровительство. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

Установлено, что в 2016—2021 годах Минобороны заключило госконтракты с «Телтой» на поставку устройств связи на сумму более 1,2 млрд руб. Контроль исполнения возлагался на обвиняемого. За осуществление общего покровительства он получил от руководителей предприятия 12 млн руб.

Уголовное дело в отношении Оглоблина было возбуждено в октябре 2024 года. Его задержали и заключили под стражу. Экс-глава управления связи Минобороны подал апелляцию на постановление гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения, однако в ноябре жалоба не была удовлетворена.

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