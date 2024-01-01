Алёна Бронникова Обвиняемого в получении взятки от руководства пермской «Телты» генерала оставили в СИЗО Апелляция Александра Оглоблина осталась без удовлетворения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина суд оставил в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Оглоблин подал апелляционную жалобу на постановление гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако Второй Западный окружной военный суд оставил это решение без изменения.

Уголовное дело на экс-главу управления связи Минобороны было возбуждено в октябре. Следствие считает, что в 2016-2021 годах обвиняемый получил от руководителей «Телты» более 10 млн руб. за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд ведомства. Оглоблина задержали и заключили под стражу. В данный момент ведётся расследование.

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