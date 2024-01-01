Алёна Бронникова Уголовное дело о взятках на пермской «Телте» возбуждено ещё на одного генерала Александра Оглоблина обвиняют в получении от руководства завода 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило ещё одно уголовное дело из-за взяток в ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено в отношении экс-начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина.

«По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей "Телты" взятку в размере более 10 млн руб. за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России», — отмечают в СКР.

За взятку в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа в отношении Оглоблина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Обвиняемый был задержан и заключён под стражу. В данный момент ведётся расследование уголовного дела.

В июне прошлого года были задержаны трое бывших руководителей пермского предприятия: Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина. Их арестовали в Москве и отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о выполнении гособоронзаказа.

В мае 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооружённых сил России — заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Следствие считает, что с 2016 по 2023 год он получил от Высокова и Гришиной 36 млн руб. за увеличение объёмов поставок по госконтрактам для Минобороны РФ и за общее покровительство. Он частично признал свою вину. Тогда же следствие сообщало, что одним из посредников в передаче взятки был осуждённый в 2022 году за мошенничество Александр Оглоблин.

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