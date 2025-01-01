В жюри «Флаэртианы» вошли пермский историк и пермский драматург Объявлены составы жюри национального и студенческого конкурса фестиваля документального кино Поделиться Твитнуть

Международный фестиваль «Флаэртиана» (18+) обнародовал составы жюри российского и студенческого конкурсов. По традиции, в каждое жюри фестиваля вошёл представитель Перми.

Национальный конкурс «Российская Флаэртиана» будут оценивать Анна Драницына — режиссер, сценарист, писатель, доцент Санкт-Петербургского института кино и ТВ, член Гильдии неигрового кино и ТВ; и Сергей Неганов — историк, политолог, директор Пермского государственного архива социально-политической истории.

Председатель жюри российского конкурса — Василий Нелюбин, сценарист, продюсер, член совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов РФ, директор научно-образовательного центра «Институт киноиндустрии Сибирского федерального университета» (Красноярск).

Этот состав жюри выберет лучший фильм национального конкурса, который получит приз «Малый золотой Нанук».

В жюри студенческого конкурса фестиваля вошли пермский драматург, сценарист, продюсер, журналист, телеведущая Елена Растянис и режиссёр, исполнительный продюсер международного кинофестиваля SiberiaDOC (Красноярск) Антон Киселёв.

Председатель жюри студенческого конкурса — Дмитрий Колобов, режиссер, продюсер, автор и ведущий подкаста «Станция документальная».

Фестиваль «Флаэртиана» пройдёт в Перми 19-25 сентября. В программе — три конкурса: международный, российский и студенческий, а также специальные внеконкурсные события. Состав жюри международного конкурса был объявлен ранее.

