Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юбилейная «Флаэртиана» обнародовала конкурсную программу В конкурс «Российская Флаэртиана» вошёл фильм, снятый в Перми Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма "Проводы"

Сформирован шорт-лист XXV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» (18+). В этом году на фестиваль поступило 776 заявок из более 60 стран мира.

В три основных конкурса вошло 38 фильмов.

В шорт-листе главного (международного) конкурса 13 фильмов — из Египта, Италии, Чили, Ирана, Индии, Китая, Франции, Нидерландов, Дании, Катара, Саудовской Аравии, Германии и России, — снятых в 2024 и 2025 годах. В основе всех сюжетов — реальные истории. Единственная российская картина международного конкурса — «В активном поиске страданий» (18+, режиссёры Анна Бондарь, Олеся Епишина, Наталья Саврас и Анастасия Иванова) исследует явление «любовной зависимости».

В национальную конкурсную программу «Российская Флаэртиана» вошло 15 фильмов из разных регионов. Режиссеры наблюдают за повседневной жизнью россиян — их выбором, сомнениями, поисками себя и опоры в быстро меняющемся мире. Среди фильмов — картины о сельском театре в сибирской глубинке, хирурге-гинекологе, помогающем женщинам на грани отчаяния, об участниках кубанского хора, о том, как две молодые учительницы пытаются переосмыслить свою судьбу.

В конкурс вошёл фильм Сергея Четверухина «Проводы» (18+), снятый в Перми.

В студенческий конкурс вошли 11 картин. В этом году многие фильмы студенческого конкурса объединяет лейтмотив пути. Вместе со своими героями авторы преодолевают расстояния, попадают в отдалённые и труднодоступные пространства: географические, топографические и, в конечном счёте, психологические. В этом конкурсе две пермские картины: «Сердце для зверей» (12+) Александра Тепикина и «За живое» (18+) Екатерины Черепановой. Интересно, что оба автора — студенты филфака ПГНИУ, специально кино не учились.

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми 25-й раз с 19 по 25 сентября.

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