Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь – женского рода Сергей Четверухин представил избранной публике вторую часть своей пермской кинодилогии Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Четверухин

Сергей Четверухин, в прошлом известный пермский музыкальный и медиадеятель, привёз в родной город свой второй фильм о Перми.

Первый снимался к 300-летию Перми, в нём город был показан глазами актрисы Театра-Театра Люси Прохоренко — приезжей и ещё не очень прижившейся в Перми. Автор фильма придумал для неё особое свойство: согласно фильму, она — сказительница, сказки снисходят на неё как бы сами собой. Фильм так и называется — «Сказительница» (16 +). Это не вполне вымысел: Люся действительно пишет стихи и пьесы, учится у Николая Коляды; но всё же в фильме она работала по сценарию, и играла не вполне себя, а предложенную ей роль.

Насколько «законен» такой художественный приём для кино, которое позиционируется как документальное, вопрос дискуссионный; что бесспорно — так это умение Четверухина находить героинь для своих фильмов; находить так удачно, что именно они становятся фокусом восприятия фильма, а Пермь и пермские феномены, ради которых, вроде бы, кино и затеяно, отходят на второй план.

Это происходит и в новом фильме «Недолгие проводы» (16 +). В женщинах Четверухин разбирается, это бесспорно! Всё-таки Пермь — город с женским именем, и в фильмах Четверухина у него ощутимая женская сущность. Эти фильмы складываются в пермскую кинодилогию, где лицом города становятся замечательные женщины. В «Недолгих проводах» их трое: это певицы Екатерина Лившиц, Мира Плюснина и Даша Калина.

Согласно авторскому замыслу, девушки решили проводить пермскую деревянную скульптуру, уезжающую с насиженного места в Кафедральном соборе, и устроить что-то вроде музыкального ритуала — спеть «пермским богам». В реальности ничего такого они не замышляли, более того: вряд ли в реальной жизни исполнительница русского фольклора Екатерина Лившиц, джазовая певица Мира Плюснина — одна из «половинок» заводного фьюжн-дуэта «Пальчик мимо» — и аутентичная коми-пермячка Даша Калина встретились бы в одном проекте, однако волей Сергея Четверухина они начинают работать вместе и вместе рождают некую новую музыкальную сущность.

Фото: Сергей Четверухин

Именно этот процесс стал сюжетом «Недолгих проводов». Три женщины с разным бэкграундом, разного возраста, работающие в разных культурных традициях, нащупывают общее — в жизни и в музыке.

Фото: Сергей Четверухин

Центром композиции является Екатерина Лившиц. Именно она, по замыслу Четверухина, является автором проекта проводов «пермских богов», она является и музыкальным руководителем новоявленного вокального трио. Екатерина Лившиц вообще «двигатель прогресса»: в жизни она организовала инклюзивную мастерскую «Будетляне», где дети, подростки и молодёжь с ментальными особенностями реализуют себя в ремесле и творчестве. Эта её деятельность в фильме занимает значительное место.

Екатерина — женщина с солидным жизненным опытом, мама взрослой дочери. Её путь в фольклоре — это сплошная пермская классика: «Песельная артель» и «Суюрка»; среди многочисленных сюжетов «Недолгих проводов» есть и ностальгический оммаж этим проектам. Кроме того, Екатерина — дочь замечательного пермского поэта Валерия Абанькина и давно мечтала сочинить песню на его стихи — это уже не вымысел автора фильма, а правда жизни, привнесённая в него героиней; в процессе подготовки «ритуала» и, соответственно, съёмок фильма ей это, наконец, удаётся.

Юная коми-пермячка Даша Калина выступает как противоположность Екатерине, и этот контраст во многом движет сюжет, так что одна из важных коллизий «Недолгих проводов» — это сближение противоположностей.

Фото: Сергей Четверухин

Даша Калина, прелестная и очень музыкальная, за последние два года стала культовым персонажем в Перми, она даже в Третьяковской галерее выступила на открытии пермской выставки. Камера в «Недолгих проводах» откровенно и чувственно ею любуется. Взять хотя бы эпизод в караоке, где Даша поёт «Арлекино»! Фильм вообще-то можно довольно сильно сократить, и он от этого только выиграет, но вот этот эпизод хочется сохранить полностью, потому что — глаз не отвести, и ушей тоже: она отлично поёт не только по-комипермяцки.

Фото: Сергей Четверухин

Третья героиня, Мира Плюснина, немного в тени, но именно ей приходится сложнее всего: если Даша, выросшая на меланхолических коми-пермяцких колыбельных, входит в русский фольклорный материал, предложенный Екатериной, легко и органично, то Мире с её эстрадно-джазовым опытом многое непонятно. Возникают довольно острые споры, и гармонизировать отношения девушки отправляются в сосновый бор.

Фото: Сергей Четверухин

Вообще, они очень много гуляют по Перми и окрестностям. Готовясь спеть «пермским богам», они для разминки поют другим пермским культурным персонажам; например, памятнику Пушкину или скелетам ящеров в палеонтологическом музее. Город, увиденный глазами певиц, удивительно красивый. Это праздничная, нарядная, парадная Пермь, благоустроенный, чистый, культурный город, весь в красивой архитектурной подсветке.

Вот только «пермские боги»… остаются за кадром. О них много говорят, в частности, расспрашивают прохожих: знают ли они, что это такое, — и ответы звучат самые разные, порой очень забавные. Жители Перми, оказывается, далеко не все в курсе, что это за феномен.

Похоже, что и автор фильма тоже… После просмотра остаётся ощущение, что Сергей Четверухин никогда в жизни в Пермской галерее не бывал и пермскую деревянную скульптуру не видел: на протяжении всего фильма нам упорно твердят, что «боги» находились… в колокольне. Хотя вот ведь она, колокольня, в кадре! Совершенно пустая: только колокола и лестница к ним, никаких помещений, никакого места для выставки скульптуры.

Фото: Сергей Четверухин

Здесь надо сделать небольшое признание. «Недолгие проводы» — очень красивое кино: отличная картинка, обаятельные героини; но при этом фильм раздражающе несовершенен. Похоже, что совсем не было работы редактора: не выверены титры и другие надписи в кадре, не выполнен фактчекинг… Вот мелочи же, но портят впечатление. Показ 4 декабря был предпремьерным, закрытым; возможно, что перед официальными показами что-то ещё удастся поправить. Очень хотелось бы на это надеяться.

Что же касается «пермских богов», то они в картине «Недолгие проводы» — это Неуловимый Джо: весь фильм только о них и говорят, но так и не показывают. Когда Екатерина, Мира и Даша, собрав музыкальный материал и отрепетировав его, приходят в кафедральный собор, под куполом уже пусто: вместо деревянной скульптуры — только фотографии. Тем не менее, ритуал не отменяется: девушки поют «туда» — вверх, в створ купола.

Доброжелательно настроенная публика решила, что это такой художественный приём, но нет: кинематографисты просто не успели снять сцену в храме до переезда коллекции. Получилось странно. А были ли они, «пермские боги»? А был ли мальчик?

Так или иначе, фильм точно не про них.

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