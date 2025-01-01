Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На XXV фестивале «Флаэртиана» в Перми будет работать международное жюри
Жюри основного конкурса возглавит режиссёр из Индии
Фестиваль «Флаэртиана» обнародовал состав жюри международного конкурса. Состав жюри на фестивале обновляется ежегодно.
Председателем жюри международного конкурса юбилейного фестиваля станет кинорежиссёр-документалист и сценарист из Индии Ништа Джайн. Она является членом Американской академии кинематографических искусств и наук (той самой, которая вручает «Оскар»).
Кроме того, в жюри международного конкурса вошли:
Нилай Улусой — профессор, доктор наук, возглавляющий кафедру кино и телевидения в Университете Бахчешехир (Стамбул), известный специалист в области документального кино;
Татьяна Соболева — российский режиссёр и продюсер, снявшая более 20 документальных фильмов, получивших награды международных и российских кинофестивалей, признанный эксперт в сфере документального кино;
Виталий Потёмкин — режиссёр кино и телевидения, кандидат искусствоведения, профессор Петербургского университета кино и телевидения.
Как всегда, в жюри есть пермяк — Григорий Головчанский, историк, археолог, краевед, преподаватель кафедры истории и археологии Пермского государственного национального исследовательского университета, программный директор Международного фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC.
Фестиваль «Флаэртиана» пройдёт в Перми в 25-й раз, с 19 по 25 сентября. В программе три конкурса — международный, российский и студенческий.
