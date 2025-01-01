Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На XXV фестивале «Флаэртиана» в Перми будет работать международное жюри Жюри основного конкурса возглавит режиссёр из Индии Поделиться Твитнуть

Призы "Флаэртианы" – статуэтки с изображением Нанука, героя фильма Роберта Флаэрти "Нанук с севера"

permkrai.ru

Фестиваль «Флаэртиана» обнародовал состав жюри международного конкурса. Состав жюри на фестивале обновляется ежегодно.

Председателем жюри международного конкурса юбилейного фестиваля станет кинорежиссёр-документалист и сценарист из Индии Ништа Джайн. Она является членом Американской академии кинематографических искусств и наук (той самой, которая вручает «Оскар»).

Кроме того, в жюри международного конкурса вошли:

Нилай Улусой — профессор, доктор наук, возглавляющий кафедру кино и телевидения в Университете Бахчешехир (Стамбул), известный специалист в области документального кино;

Татьяна Соболева — российский режиссёр и продюсер, снявшая более 20 документальных фильмов, получивших награды международных и российских кинофестивалей, признанный эксперт в сфере документального кино;

Виталий Потёмкин — режиссёр кино и телевидения, кандидат искусствоведения, профессор Петербургского университета кино и телевидения.

Как всегда, в жюри есть пермяк — Григорий Головчанский, историк, археолог, краевед, преподаватель кафедры истории и археологии Пермского государственного национального исследовательского университета, программный директор Международного фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC.

Фестиваль «Флаэртиана» пройдёт в Перми в 25-й раз, с 19 по 25 сентября. В программе три конкурса — международный, российский и студенческий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.