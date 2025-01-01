В Федерации альпинизма рассказали о вариантах спасения пермской спортсменки Наговициной Женщина сломала ногу при спуске с пика Победы Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Baza

В Федерации альпинизма России рассказали о вариантах спасения альпинистки из Лысьвы Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, и оценили шансы спортсменки спуститься самостоятельно.

Так, вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин считает, что у женщины не осталось шансов остаться в живых из-за сломанной ноги.

«С той высоты, с того маршрута еще никого не спустили. Хотели, были экспедиции, пытались, но никого оттуда не вернули. Не смогли. Более того, во время спасательных работ погибали люди», — сообщил Пятницин газете «Спорт-Экспресс».

В то же время, член Федерации альпинизма России Анна Пиунова уверена: Наговицину можно было спасти. Но для успешной эвакуации нужна была группа из десяти подготовленных и акклиматизированных мужчин, у которых должен быть опыт высотных восхождений. Но проблема в том, что в критический момент их не оказалось на месте.

Сразу после травмы Наговицину нужно было уговорить спуститься до обелиска на отметке 7 тыс. м. В этом месте есть ровная площадка, куда может сесть вертолёт. Там же можно было и переждать непогоду, рассказала Пиунова на свой странице в соцсетях.

Напомним, 12 августа уроженка Прикамья Наталья Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы и оказалась заблокирована на высоте около 7 тыс. м. Несмотря на усилия спасателей, сложные метеоусловия не позволяли провести успешную операцию по её эвакуации.

Позже сын спортсменки Михаил разместил в соцсетях видео, снятое с дрона, на котором видно, что Наталья находится в палатке и подаёт сигналы рукой. Мужчина обратился к Александру Бастрыкину, Игорю Краснову (генпрокурору) и в МИД России с просьбой о помощи в организации аэровидеосъёмки района пика Победы для подтверждения её состояния, а также с просьбой об организации спасательной операции. Глава СК поручил МЧС спасать альпинистку.

