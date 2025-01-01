Средняя зарплата учителей в Прикамье выросла до 63,5 тысячи рублей До конца года педагогам обещают ещё поднять заработки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средний уровень оплаты труда учителей в школах Прикамья на 1 августа достиг 63,5 тыс. руб. Этот показатель увеличился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого минобра.

Представители ведомства заявили, что в этом году ожидается дальнейшее повышение зарплаты педагогов до 67,2 тыс. руб.

Наибольший спрос в образовательных учреждениях Пермского края наблюдается на специалистов психолого-педагогического профиля, таких как педагоги-психологи, логопеды, дефектологи и социальные педагоги. Общая потребность в педагогических кадрах в регионе составляет 513 человек.

Напомним, в новом учебном году укомплектованность пермских школ учителями составляет 98,5%, что незначительно выше прошлогоднего уровня — 98%. Однако, несмотря на это, сохраняется потребность в преподавателях отдельных дисциплин. Образовательные учреждения испытывают недостаток в учителях математики, физики, русского и английского языков, а также в психологах, логопедах и дефектологах.

По данным министра образования Прикамья Раисы Кассиной, нехватка учителей в школах региона составляет всего 0,9%, что гораздо меньше, чем в целом по стране. Эти данные чиновница озвучила во время прямого эфира, посвященного подготовке к новому учебному году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.