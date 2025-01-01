В мэрии Перми рассказали о самых востребованных педагогах в школах Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В новому учебном году укомплектованность пермских школ учителями составит 98,5% (в прошлом году этот показатель составлял 98%). При этом в образовательных учреждениях по-прежнему есть дефицит в учителях-предметниках. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы сообщила заместитель мэра Перми Екатерина Мальцева, отчитываясь о готовности школ.

По словам чиновницы, учебным заведениям не хватает учителей математики, физики, русского и английского языков, а также психологов, логопедов и дефектологов.

На сегодняшний день в сфере образования Перми трудятся около 12,2 тыс. педагогов. Непосредственно в школах работает почти 7 тыс. учителей.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 1 сентября в пермские школы придут работать порядка 300 молодых специалистов. В этом году подъёмные для молодых педагогов по инициативе губернатора увеличили в два раза — до 100 тыс. руб. Для сравнения: в прошлом году эта сумма составляла 50 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.