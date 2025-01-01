В школах Перми с 1 сентября начнут работать около 300 молодых педагогов Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

С 1 сентября 2025 года около 300 начинающих специалистов приступят к преподаванию в пермских школах. Значительная часть из них (около 60%) — выпускники педагогических вузов и колледжей, сообщили в городской администрации. В мэрии добавили, что всего на сегодняшний день в образовательных учреждениях Перми работают уже более 3,5 тыс. молодых педагогов до 35 лет.

Наибольшее число молодых учителей работает в начальных классах, преподает иностранные языки и физкультуру, а также в качестве педагогов дополнительного образования и воспитателей.

По инициативе губернатора Пермского края с января 2025 года увеличены выплаты молодым учителям, достигшие 100 тыс. руб. Важно, чтобы перерыв между окончанием учебы и началом работы не превышал двух лет, а срок обязательной работы в образовательной организации составлял не менее трёх лет.

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