Нехватка учителей в Прикамье составляет менее 1% Министр образования рассказала о наиболее востребованных педагогах

Раиса Кассина



На сегодняшний день в Пермском крае нехватка учителей составляет 0,9%, что гораздо меньше, чем в целом по стране. Такие данные привела министр образования Пермского края Раиса Кассина во время прямого эфира, посвященного подготовке к новому учебному году.

«Исходим из того, что ребят, желающих получить педагогическое образование, всё больше. Большое количество желающих и заявлений. Мы легко исполнили набор в наш педагогический университет. Теперь мы должны работать больше над тем, чтобы все дошли до школы», — рассказала Кассина.

Министр отметила, что для привлечения молодых специалистов в школы власти решают целый комплекс вопросов: от заработной платы до обучения выстраиванию отношений с детьми и родителями.

«Есть доплаты и выплаты молодым специалистам, за повышение квалификации, землю даём бесплатно. Во многих территориях дают квартиры, ведомственное и постоянное жильё», — сказала чиновница.

По словам Раисы Кассиной, поступившим учиться на приоритетные для Пермского края специальности выплачивается дополнительная стипендия в размере 10 тыс. руб. Эти деньги выдаются будущим учителям математики, физики, информатики, биологии и химии.

Кассина также добавила, что «ситуация с нехваткой учителей выравнивается, становится близкой к норме», а педагоги в школах «в среднем работают на полторы ставки».

Как ранее писал «Новый компаньон», В новом учебном году укомплектованность пермских школ учителями составляет 98,5%, что незначительно выше прошлогоднего уровня — 98%. Однако, несмотря на это, сохраняется потребность в преподавателях отдельных дисциплин. Образовательные учреждения испытывают недостаток в учителях математики, физики, русского и английского языков, а также в психологах, логопедах и дефектологах.

На сегодняшний день в системе образования Перми работают около 12,2 тыс. педагогов. Из них непосредственно в школах заняты почти 7 тыс. учителей.

