Через дорогу от центра гигиены и эпидемиологии в Перми продаётся паназиатское кафе

В Перми через дорогу от краевого центра эпидемиологии и гигиены продаётся кафе китайской и корейской кухни «Амисан» (ул. Куйбышева, 51). Как указано в объявлении на сайте «Авито», владелец, индивидуальный предприниматель Егор Кочнев, предлагает приобрести бизнес за 1,8 млн руб.

«Пpoдаю своё бистpо «Амисан» на Kуйбышевa, 51. Это проект, в который я вложил мнoгo cил, вpeмeни и души. В базе системы лояльности iikо — более 1000 постоянных клиентов. Полностью готовый бизнес под ключ — можно работать и зарабатывать с первого дня. Вся кухня укомплектована: профессиональное оборудование, мебель, инвентарь, посуда», — отмечает автор объявления.

По его словам, ежемесячный оборот предприятия составляет 1,5-2,5 млн руб. Заведение рассчитано на 50 посадочных мест. Помещение находится в аренде, площадь — 250 кв. м. Бизнесу три года. Причиной продажи является решение владельца перейти в сферу ИТ.

Ранее также стало известно, что в Перми продаётся популярный бар «РомаНальёт» по ул. Пермской, 68. Стоимость бизнеса собственник оценил в 3 млн руб. Причина продажи — запуск нового направления.

