В Перми на улице Пермской продаётся популярный бар «РомаНальёт»
Владелец решил сосредоточиться на новом направлении
В Перми на ул. Пермской, 68, продаётся популярный бар «РомаНальёт». Как сообщил «Новому компаньону» владелец заведения Виктор Груздев, причиной продажи является запуск нового направления, на котором он решил «полностью сфокусироваться» и «убрать всё», что мешает двигаться к цели.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми выставили на продажу кафе-столовую FreshMix, расположенную на Комсомольском пр., 7. Как указано на сайте объявлений, стоимость бизнеса собственник оценил в 40 млн руб.
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