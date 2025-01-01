В Перми на улице Пермской продаётся популярный бар «РомаНальёт» Владелец решил сосредоточиться на новом направлении Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Пермской, 68, продаётся популярный бар «РомаНальёт». Как сообщил «Новому компаньону» владелец заведения Виктор Груздев, причиной продажи является запуск нового направления, на котором он решил «полностью сфокусироваться» и «убрать всё», что мешает двигаться к цели.

«Готов передать свой бар в руки того, кто вдохнёт в него новую жизнь. Отличная локация, наработанная аудитория, всё для старта. Для меня это шаг в сторону больших целей», — пишет Виктор Груздев в своём telegram-канале.





Бар существует уже девять лет и, по словам владельца, имеет богатую историю, а также обширную клиентскую базу. Начальная цена продажи заведения составляет 3 млн руб., однако Груздев отметил, что готов обсудить его стоимость с потенциальным покупателем.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми выставили на продажу кафе-столовую FreshMix, расположенную на Комсомольском пр., 7. Как указано на сайте объявлений, стоимость бизнеса собственник оценил в 40 млн руб.

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