В Перми за 40 млн рублей продаётся столовая на Комсомольском проспекте Заведение работает с 2018 года Поделиться Твитнуть

В Перми выставили на продажу кафе-столовую FreshMix, расположенную на Комсомольском пр., 7. Как указано на сайте объявлений, стоимость бизнеса собственник оценил в 40 млн руб.

Помещение находится в долгосрочной аренде, его площадь составляет 516 кв. м. Зал рассчитан на 100 посадочных мест. Меню представлено блюдами европейской, русской, итальянской кухни. По информации владельца, средний месячный оборот составляет от 3 до 4 млн руб., окупаемость — 40 месяцев. Причины продажи в объявлении не раскрываются.

Кафе начало работу семь лет назад. В апреле 2018 года оно открылось как гастропаб.

Автор объявления о продаже — владелица кафе Илона Тумилович. В реестре Checko зарегистрирован индивидуальный предприниматель с такими данными; основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.