Пермский музей истории признан одним из лучших в России школьных музеев Победы

Администрация Перми

Музей истории Индустриального района Перми, являющийся частью Детско-юношеского центра «Рифей», вошёл в топ-200 музеев Победы из более 2500 образовательных учреждений России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Как прокомментировала результаты руководитель ДЮЦ «Рифей» Галина Титлянова, это итог планомерной просветительской, исследовательской и экскурсионной работы. Она поздравила команду и руководителя музея с таким признанием. «Мы заняли 41-е место в рейтинге из 2500 участников», — уточнила она.

Ранее «Новый компаньон» писал, что осенью 2025 года губахинский Музей КУБа откроет новую экспозицию — Музей кино. На территории Губахинского округа за последние девять лет было снято 17 фильмов.

