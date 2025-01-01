Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае будет создан Музей кино Среди новых туристических предложений в Губахинском округе — сплавы для влюблённых и купание среди льдов Поделиться Твитнуть

Место съёмок фильма "Сердце Пармы"

Константин Долгановский

На выездном заседании в Губахе 28 августа правительство Пермского края рассмотрело вопрос о развитии туризма на территории муниципального округа.

Как сообщила министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина, сейчас туристические маршруты к достопримечательностям Губахинского округа предлагают восемь туристических агентств в Прикамье. Среди предложений — походы в Каменный город, на Шумихинские скалы и Усьвинские столбы, посещение пещер, подвесного моста, осмотр декораций к фильму «Сердце Пармы».

Цена однодневной экскурсии варьируется от 2800 до 5000 руб.

По словам министра, предложение постоянно дополняется. В этом году местный проект по развитию активного отдыха «Пойдём» запустил романтические сплавы для влюблённых, которые пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов, а к зимнему сезону планируется организовывать походы с ночёвкой в пещерах и зимние сплавы в гидрокостюмах прямо среди льдов, а также прогулки на снегоступах и купание в зимних купелях под открытым небом.

Осенью губахинский Музей КУБа откроет новую экспозицию — Музей кино. На территории Губахинского округа за последние девять лет было снято 17 фильмов.

В визит-центре музея к этому времени появится новая сувенирная линейка. Среди необычных сувениров — коллекция свечей с необычными местными ароматами, такими как «Уральский шахтёр», «Усьвинские столбы», «Тайны горы Крестовой».

Кроме того, Юлия Ветошкина рассказала о развитии туристической инфраструктуры Губахинского муниципального округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.