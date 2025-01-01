Жильцов пермского общежития на улице Клары Цеткин решили переселить Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми решено переселить жильцов общежития, расположенного по ул. Клары Цеткин, 13. Причиной стала аварийная ситуация в здании, где годом ранее произошло обрушение подвального помещения и первого этажа.

Администрация Перми организовала работу пункта временного размещения для жителей дома на базе общежития «Спутник» и гостиницы «Динамо».

Напомним, 11 сентября 2024 года рухнули стены на первом этаже и в подвале дома. В результате обрушения никто не пострадал, однако одну женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

Жители общежития, построенного в 1967 году, утверждают, что многократно обращались с жалобами на аварийное состояние здания в соответствующие службы, но им было отказано в признании дома аварийным.

Через несколько дней после ЧП мэрия Перми провела внеплановое заседание КЧС, на котором глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в общежитии завершены работы по восстановлению инженерных коммуникаций, а эксперты пришли к выводу, что «здание безопасно — здесь возможно дальнейшее проживание на прежних условиях».

«Жители могут вернуться в свои квартиры, кроме пяти помещений, которые находятся рядом с местом обрушения. Им будет предоставлено жильё в манёвренном фонде города на время восстановительных работ», — отметил тогда градоначальник.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.