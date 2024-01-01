В Перми жители дома на Клары Цеткин смогут вернуться в свои квартиры
Мэрия Перми провела внеплановое заседание КЧС
Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что мэрия провела внеплановое заседание комиссии по чрезвычайной ситуации по дому на улице Клары Цеткин, 13, где обрушились перегородки. По словам чиновница, в общежитии уже завершены работы по восстановлению инженерных коммуникаций — холодного и горячего водоснабжения, а также транзитных сетей.
«К понедельнику, 23 сентября, дом будет полностью подготовлен к отопительному сезону. Также ведутся работы по восстановлению электроэнергии, их закончат до вечера 22 сентября», — написал Соснин в своём телеграм-канале.
Кроме того, чиновник заявил, что после обследования дома эксперты пришли к выводу, что «здание безопасно — здесь возможно дальнейшее проживание на прежних условиях».
«Жители могут вернуться в свои квартиры, кроме пяти помещений, которые находятся рядом с местом обрушения. Для них будет предоставлено жилье в маневренном фонде города на время проведения восстановительных работ», — отметил градоначальник.
Напомним, 11 сентября утром рухнули стены на первом этаже и в подвале дома по ул. Клары Цеткин, 13. В результате обрушения никто не пострадал, однако одну женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.
Жители общежития, построенного в 1967 году, утверждают, что многократно обращались с жалобами на аварийное состояние здания в соответствующие службы, но им было отказано в признании дома аварийным.
После инцидента следственные органы Пермского края и прокуратура начали проверки на предмет халатности и несоответствия предоставляемых услуг требованиям безопасности.
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