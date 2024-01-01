В Перми жители дома на Клары Цеткин смогут вернуться в свои квартиры Мэрия Перми провела внеплановое заседание КЧС Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что мэрия провела внеплановое заседание комиссии по чрезвычайной ситуации по дому на улице Клары Цеткин, 13, где обрушились перегородки. По словам чиновница, в общежитии уже завершены работы по восстановлению инженерных коммуникаций — холодного и горячего водоснабжения, а также транзитных сетей.

«К понедельнику, 23 сентября, дом будет полностью подготовлен к отопительному сезону. Также ведутся работы по восстановлению электроэнергии, их закончат до вечера 22 сентября», — написал Соснин в своём телеграм-канале.

Кроме того, чиновник заявил, что после обследования дома эксперты пришли к выводу, что «здание безопасно — здесь возможно дальнейшее проживание на прежних условиях».

«Жители могут вернуться в свои квартиры, кроме пяти помещений, которые находятся рядом с местом обрушения. Для них будет предоставлено жилье в маневренном фонде города на время проведения восстановительных работ», — отметил градоначальник.

Напомним, 11 сентября утром рухнули стены на первом этаже и в подвале дома по ул. Клары Цеткин, 13. В результате обрушения никто не пострадал, однако одну женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

Жители общежития, построенного в 1967 году, утверждают, что многократно обращались с жалобами на аварийное состояние здания в соответствующие службы, но им было отказано в признании дома аварийным.

После инцидента следственные органы Пермского края и прокуратура начали проверки на предмет халатности и несоответствия предоставляемых услуг требованиям безопасности.

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