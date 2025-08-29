Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом детском театре в Перми осенью состоятся три премьеры Театр-Тятрик начинает новый цикл творческих мастерских Поделиться Твитнуть

Постановщики и актёры спектакля "Театр на ладошке. Осень". Фото: пресс-служба Театра-Театра

Осенью в Театре-Тятрике — детской сцене Пермского Театра-Театра пройдёт три премьеры.

Спектаклем «Театр на ладошке. Осень» (0+, от 10 месяцев до 4 лет) завершится цикл бэби-постановок о временах года от пионеров бэби-театра в России Юрия и Ольги Устюговых (Москва). В репертуаре детской сцены ТТ уже присутствуют «Зима», «Весна» и «Лето» (все — 0+) из этого цикла. В осеннем спектакле маленьких зрителей ждёт прогулка по осеннему лесу в компании дрессированной собачки Энди. Этот очаровательный эмпатичный пёс знает много команд, и каждый ребёнок сможет с ним немного поиграть. Зрители Театра-Тятрика познакомятся с дружной семьёй ежей, которые готовятся к зимней спячке, с птицами, улетающими на юг до весны, и понаблюдают за меняющимся природным пейзажем: через простые, но выразительные образы дети увидят, как лето сменяется осенью. В финале спектакля зрителей ждут подарки — маленькие ёжики, куклы на пальчик, которые будут напоминать о прогулке по осеннему лесу.

Премьера назначена на 5 сентября.

В конце октября режиссёр Марина Хомутова (Санкт-Петербург) представит в Театре-Тятрике семейный спектакль «Моё» (6+). Постановка с элементами клоунады обращается к темам любви, доверия и заботы о себе и других. Родители и дети смогут вместе обсудить увиденное, поговорить о чувствах, личных границах и важности того, чтобы быть щедрыми по отношению к другим.

В ноябре Театр-Тятрик планирует выпустить древнегреческую сказку для зрителей от восьми лет «Жил-был Геракл» (6+, спектакль рекомендован для детей от 8 лет). Уже в названии пьесы Михаила Бартенева, которое начинается с традиционной для русских народных сказок фразы «Жил-был», ощущается ироничность этой истории. Философские вопросы свободы, воли, подвига автор пьесы раскрывает легко, остроумно и с юмором, что сделает спектакль интересным как для детей, так и для взрослых. Режиссёром станет Алексей Золотовицкий (Москва) — российский актёр театра и кино, режиссёр и музыкант.

«Жил-был Геракл» — популярное название в детском театре, спектакли по этой пьесе ставятся и в ТЮЗах, и в кукольных театрах.

Даты премьер спектаклей «Моё» и «Жил-был Геракл» пока не определены.

В новом учебном году Тятрик запустит трёхмесячные творческие мастерские для детей 8-12 лет, которые станут продолжением успешного летнего эксперимента: в июле и августе в Театре-Тятрике проходили пятидневные досугово-развлекательные программы — дети знакомились с жанрами театрального искусства, учились работать с текстом, сочиняли образы, разбирали диалоги, создавали своими руками реквизит и декорации к спектаклю, который представили родителям на итоговом показе.

Формат творческих мастерских в учебный период предполагает встречи два раза в неделю по два академических часа. Участники будут работать в направлениях «драматический спектакль» и «мюзикл», занятия начнутся в октябре 2025 года.

Как уже сообщал «Новый компаньон», Театр-Театр планирует в этом году открыть ещё одну сцену — подростково-молодёжную.

