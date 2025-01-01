Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Закрывается сезон в Пермском Театре-Театре
Большой зал откроется после ремонта только через полтора года
19 августа закрывается 98-й сезон в Театре-Театре. Большой зал при этом готовится к капитальному ремонту, который продлится больше года. Неудивительно, что для этого вечера театр приготовил сюрпризы для зрителей.
На закрытии сезона будет показан мюзикл «Винил» (12+) — о том, как в строгой и правильной стране появились стиляги, которые хотят играть и петь свою музыку. Для постановки мюзикла Евгения Загота была в своё время проведена полная реконструкция механики сцены. Теперь же предстоит обновление зрительного зала и фойе.
Каждый зритель, который придёт в театр 19 августа, получит на память специально изданную для этого случая открытку, а также эксклюзивную возможность приобрести ТТайный бокс — набор сувенирной продукции Театра-Театра; при этом, что именно достанется в боксе каждому покупателю, он узнает только тогда, когда откроет коробку.
После этого репертуарные спектакли в большом зале прекращаются вплоть до окончания ремонта. Дата начала ремонта по-прежнему точно не известна.
В конце августа зал ещё на два дня откроется для зрителей, чтобы представить будущую премьеру 99-го сезона: 28 и 29 августа в 19.00 состоятся предварительные показы танцевального спектакля «Лимб» (12+).
Режиссёр-хореограф «Лимба» — Константин Кейхель, хорошо знакомый пермякам по работам в театре «Балет Евгения Панфилова». Как всегда, он работает в тандеме с композитором и медиахудожником Константином Чистяковым.
Когда и где состоится официальная премьера «Лимба», неизвестно. Возможно, её удастся организовать ещё до закрытия зала на ремонт.
