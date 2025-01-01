Алёна Бронникова Ограничение движения в микрорайоне Южный в Перми продлили на 10 дней На Самаркандской и Чукотской ведутся работы на сетях Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми продлили ограничение движения в м/р Южный в виде полного запрета проезда транспортных средств на пересечении улиц Самаркандской и Чукотской. Согласно поправкам к июльскому распоряжению краевого минтранса, вместо 1 сентября участок откроют вечером 10 сентября.

«Внести в распоряжение следующее изменение: слова "до 00:00 часов 1 сентября" заменить словами "до 23:00 часов 10 сентября"», — сообщается в документе.

Напомним, движение на пересечении улиц Чукотской и Самаркандской в Перми было закрыто со 2 августа. ООО «Инком» проводит работы по реконструкции участка трубопровода. В связи с этим ряд автобусов временно изменили маршруты следования. В частности, автобусы № 14, 16 и 57 пустили в объезд улиц Чукотской и Самаркандской: № 14 и 16 по ул. Старцева и б. Гагарина, а № 57 — по улицам Старцева и Лихвинской.

