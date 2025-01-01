Алёна Бронникова В Свердловском районе Перми на месяц закроют движение для ремонта трубопровода Ограничения коснутся двух улиц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участке двух улиц в Свердловском районе Перми почти на месяц ограничат движение транспорта. Речь идёт об улицах Чукотской и Самаркандской в м/р Южном. Соответствующее распоряжение подготовил краевой минтранс.

«Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на пересечении ул. Чукотской и ул. Самаркандской Перми на период с 00:00 2 августа до 00:00 1 сентября 2025 года», — указано в документе.

Движение будет закрыто для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции участка трубопровода. Подрядчиком выступает ООО «Инком».

Ранее сообщалось, что в выходные 26-27 июля в Перми закроют часть ул. Мира на время реконструкции трамвайных путей. Движение будет ограничено на участке ул. Мира от дома № 26 до дома № 70 — по направлению от ТРК «Столица» к ул. Советской Армии, а также закрыто на участках по ул. Заслонова от ул. Мира до дома по ул. Мира, 35 и по ул. 9 Мая от ул. Мира до дома по ул. 9 Мая, 21.

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