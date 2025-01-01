Алёна Бронникова Власти предупредили о новых ограничениях движения по улице Мира в Перми Временные корректировки вводятся для реконструкции трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми снова закроют часть ул. Мира для движения транспорта на время проведения реконструкции трамвайных путей. Соответствующий приказ издал краевой минтранс.

Согласно документу, ограничения будут вводиться в июле три раза, на выходные по пятницам с 23 часов до 5 утра понедельников: с 11 по 14 июля, с 18 по 21 июля и с 25 по 28 июля. Движение будет ограничено на участке: по ул. Мира от дома № 26 до дома № 70 — по направлению движения от ТРК «Столица» к ул. Советской Армии», а также закрыто на участках: по ул. Заслонова от ул. Мира до дома по ул. Мира, 35 и по ул. 9 Мая от ул. Мира до дома по ул. 9 Мая, 21.

Работы осуществляет ООО «Мовиста Регионы Пермь». В пресс-службе ведомства попросили водителей учитывать информацию и планировать маршруты поездок заранее, а также принесли извинения за временные неудобства.

Последний раз ограничения в связи с реконструкцией вводили в июньские выходные. А в конце июня мэр Перми сообщил о начале обкатки трамвайных путей на ул. Мира.

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