Алёна Бронникова В июньские выходные в Перми снова ограничат движение по улице Мира Рабочие продолжат реконструкцию трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми снова планируется введение временных ограничений движения в Индустриальном районе для реконструкции трамвайных путей. Согласно информации, опубликованной в распоряжении краевого минтранса, работы будут производиться в ближайшие выходные в июне.

Движение будет ограничено на участках: по ул. Мира от дома № 26 до дома № 70, по ул. Заслонова от ул. Мира до дома по ул. Мира, 35, а также по ул. 9 Мая от ул. Мира до дома по ул. 9 Мая, 21. Сроки ограничений: с 23 часов 20 июня до 05 часов 23 июня и с 23 часов 27 июня до 05 часов 30 июня.

Работы будут производиться ООО «Мовиста Регионы Пермь».

Ранее движение на ул. Мира для реконструкции трамвайных путей закрывалось в праздничные дни с 11 по 16 июня. Ограничения вводились так же, на трёх участках: по ул. Мира, ул. Заслонова и ул. 9 Мая.

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