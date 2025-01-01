Алёна Бронникова На участке по улице Мира в Перми на четыре дня закроют движение Ограничения вводят для реконструкции трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми на праздничные выходные введут временные ограничения движения всех видов транспорта. Как сообщается в распоряжении краевых властей, это необходимо для работ по реконструкции трамвайных путей на ул. Мира.

Движение ограничат с 23:00 11 июня и откроют с 05:00 16 июня. Это коснётся участков дороги по улицам: Мира — от дома № 26 до дома № 70, Заслонова — от перекрёстка с ул. Мира до дома по ул. Мира, 35, а также по ул. 9-е Мая — от перекрёстка с ул. Мира до дома на ул. 9 Мая, 21.

Проект организации дорожного движения / permkrai.ru

Работы выполнит ООО «Мовиста Регионы Пермь», концессионер проекта модернизации трамвайной инфраструктуры в столице Прикамья.

Напомним, пути на ул. Мира начали ремонтировать в 2023 году. По информации министерства, в данный момент работы по укладке рельсошпальной решётки выполнены на 93%. Запуск трамваев зависит, в том числе, от завершения работ на смежном объекте строительства — реконструкции ул. Карпинского.

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